В желудке тираннозавра впервые нашли добычу

Science Advances: обнаружен горгозавр с костями ног читипати в грудной клетке

Международная группа палеонтологов под руководством ученых из Университета Калгари (Канада) впервые описали находку тираннозавра, в желудке которого находились остатки добычи. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science Advances, молодые хищники имели другой рацион по сравнению с их более зрелыми сородичами.

Ученые нашли скелет жившего 75 миллионов лет назад шестилетнего горгозавра, относящегося к тираннозавридам, в провинциальном парке Дайносор канадской провинции Альберта. В лаборатории специалисты обнаружили в грудной клетке кости голеней, принадлежащие двум птицеподобным динозаврам рода читипати.

Считается, что двуногие читипати имели перья, крылья и клюв. Они намного меньше, чем массивные травоядные динозавры, на которых охотились взрослые особи тираннозавров. Таким образом, тираннозавриды по мере взросления радикально изменяли свой рацион.

Молодые тираннозавры, которые были мезохищниками, имели тонкие головы и ноги, а также острые зубы, что делало их больше похожими на велоцирапторов из «Парка юрского периода». К 11 годам их тела увеличивались почти в 10 раз, а масса достигала более четырех тонн; черепа становились более широкими, и зубы вырастали до 30 сантиметров в длину. Смена экологической ниши и рациона позволяла молодым и зрелым особям не конкурировать за пищу.