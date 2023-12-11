Дизайнер указала на важную при ремонте квартиры деталь

Грамотная планировка расположения розеток — важная деталь при ремонте квартиры, уверена основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвеенко. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка указала на способы избежать ошибок, из-за которых по окончании работ можно оказаться в узле из удлинителей.

Главный пункт в любом ремонте — создание планировки, считает дизайнер интерьеров. Комфорт начинается с бытовых мелочей, которые необходимо отметить в плане работ. «У дизайнеров интерьера существует формула: на квадратный метр пространства должна приходиться минимум одна розетка. Если больше — хорошо, меньше — ни в коем случае. Это базовое правило, от него отступать нельзя», — прокомментировала Матвеенко.

Для планирования розеток следует, по словам дизайнера, пройтись по еще пустой квартире и представить, где и чем будет заниматься каждый член семьи. В ванной сушат волосы, бреются, устанавливают стиральные машины, на кухне готовят с помощью различной техники, в спальне — заряжают гаджеты, устанавливают торшеры и ночники. И для каждого из названых предметов обихода должна найтись розетка, отметила Матвеенко.

Важно при создании проекта учитывать варианты расстановки мебели. Через два-три года после ремонта вам захочется обновить что-то в интерьере — например, купить новый диван. Поэтому при перемещении мебели розетки должны оставаться доступными Евгения Матвеенко дизайнер интерьеров

«Устанавливайте не одинарные, а двойные розетки. Еще очень удобны розетки в выкатных шкафах, например для фена, и розетки-столбики, которые можно расположить на столешнице или кухонном острове», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Матвеенко заверила, что розеток много не бывает и лучше слегка переборщить, чем потом спотыкаться об провода удлинителей.

Ранее Матвеенко назвала способы рационально использовать место в маленькой квартире. Первым делом она посоветовала планировать расстановку всех предметов в помещении, не забывая про эргономику.

