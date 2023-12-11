Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:40, 11 декабря 2023Забота о себе

Дизайнер указала на важную при ремонте квартиры деталь

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Грамотная планировка расположения розеток — важная деталь при ремонте квартиры, уверена основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвеенко. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка указала на способы избежать ошибок, из-за которых по окончании работ можно оказаться в узле из удлинителей.

Главный пункт в любом ремонте — создание планировки, считает дизайнер интерьеров. Комфорт начинается с бытовых мелочей, которые необходимо отметить в плане работ. «У дизайнеров интерьера существует формула: на квадратный метр пространства должна приходиться минимум одна розетка. Если больше — хорошо, меньше — ни в коем случае. Это базовое правило, от него отступать нельзя», — прокомментировала Матвеенко.

Для планирования розеток следует, по словам дизайнера, пройтись по еще пустой квартире и представить, где и чем будет заниматься каждый член семьи. В ванной сушат волосы, бреются, устанавливают стиральные машины, на кухне готовят с помощью различной техники, в спальне — заряжают гаджеты, устанавливают торшеры и ночники. И для каждого из названых предметов обихода должна найтись розетка, отметила Матвеенко.

Важно при создании проекта учитывать варианты расстановки мебели. Через два-три года после ремонта вам захочется обновить что-то в интерьере — например, купить новый диван. Поэтому при перемещении мебели розетки должны оставаться доступными

Евгения Матвеенкодизайнер интерьеров
Материалы по теме:
Выбор тысячелетия. Как выглядит образцовый дом для миллениала
Выбор тысячелетия.Как выглядит образцовый дом для миллениала
Реклама
5 сентября 2022
Стильно и экономично. Как создать актуальный интерьер, если бюджет ограничен?
Стильно и экономично.Как создать актуальный интерьер, если бюджет ограничен?
29 мая 2023
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023

«Устанавливайте не одинарные, а двойные розетки. Еще очень удобны розетки в выкатных шкафах, например для фена, и розетки-столбики, которые можно расположить на столешнице или кухонном острове», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Матвеенко заверила, что розеток много не бывает и лучше слегка переборщить, чем потом спотыкаться об провода удлинителей.

Ранее Матвеенко назвала способы рационально использовать место в маленькой квартире. Первым делом она посоветовала планировать расстановку всех предметов в помещении, не забывая про эргономику.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Слова Залужного на Западе сочли готовностью к переговорам с Россией. Что главком ВСУ сказал о ситуации на фронте?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Россиянам напомнили о важных действиях перед сдачей квартиры в аренду

      Стала известна продолжительность разговора Зеленского и Орбана

      В России оценили подорожание елочных игрушек

      В складских помещениях в Николаевской области произошли пожары

      На Украине заявили о насильной отправке граждан на фронт

      В СПЧ заявили о признании ООН применения Украиной пыток против пленных россиян

      В российском городе второклассник упал на улице в яму с кипятком

      45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости