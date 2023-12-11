На Украине заявили о больших потерях ВСУ на левом берегу Днепра

«Думская»: операция ВСУ на левом берегу Днепра бессмысленна и приводит к потерям

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра лишена смысла и приводит лишь к большим потерям, пишет одесское издание «Думская».

Как уточнил автор, матросы переправляются через реку, большинство получает ранения еще на подходе к берегу. «Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России», — указал он. По словам журналистов, действия украинской армии на этой территории бессмысленны.

«Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там. Ради чего?» — пишет издание. Эксперты призвали командование ВСУ свернуть операцию.

Ранее сдавшийся в плен снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ Максим Мирончук рассказал, что высаживающиеся на левом берегу Днепра украинские военные уничтожаются целыми взводами.