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00:31, 11 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о больших потерях ВСУ на левом берегу Днепра

«Думская»: операция ВСУ на левом берегу Днепра бессмысленна и приводит к потерям

Фото: РИА Новости

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра лишена смысла и приводит лишь к большим потерям, пишет одесское издание «Думская».

Как уточнил автор, матросы переправляются через реку, большинство получает ранения еще на подходе к берегу. «Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России», — указал он. По словам журналистов, действия украинской армии на этой территории бессмысленны.

«Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там. Ради чего?» — пишет издание. Эксперты призвали командование ВСУ свернуть операцию.

Ранее сдавшийся в плен снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ Максим Мирончук рассказал, что высаживающиеся на левом берегу Днепра украинские военные уничтожаются целыми взводами.

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      Марина Совина
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