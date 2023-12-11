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10:31, 11 декабря 2023Наука и техника

Обнаружено препятствующее росту раковых клеток соединение

Cell Chemical Biology: обнаружено новое препятствующее раку соединение

Фото: Andreas Arnold / Globallookpress.com

Ученые Сиднейского университета обнаружили новый способ препятствовать росту раковых клеток, что может привести к разработке нового класса противораковых препаратов с минимальным побочным действием на здоровые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Chemical Biology.

Специалисты описали соединение, прочно связывающее ключевую область теломерного фактора связывания повторов 2 — белка, который присутствует в теломерах на протяжении всего клеточного цикла. Эта молекула, называемая APOD53, нарушает рост раковых клеток, сохраняя при этом здоровые клетки.

Показано, что эффективность нового соединения можно повысить в сочетании с другими химическими веществами, влияющими на другие части защитной структуры теломер. Более того, их соединение является проницаемым, то есть оно может легко проникать в клетки и, таким образом, является хорошим кандидатом для будущей разработки противораковых лекарств.

Ранее сообщалось, что команда специалистов из Шанхайского института органической химии при Академии наук Китая разработала мощный препарат для лечения рака яичников.

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      Александр Еникеев
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