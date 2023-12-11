Мужчина купил лотерейные билеты в одном и том же месте и дважды сорвал куш

New York Post: в США мужчина дважды выиграл 10 миллионов долларов в лотерею

Житель США дважды сорвал куш в лотерею, купив билеты в одном и том же месте с разницей в год. Об этом сообщает New York Post.

Уэйн Мюррей из Бруклина, Нью-Йорк, впервые выиграл в лотерею в августе 2022 года. Он купил лотерейный билет за 30 долларов (2,7 тысячи рублей) в магазине на заправке и сорвал джекпот в размере 10 миллионов долларов (918 миллионов рублей). Более чем год спустя мужчине снова улыбнулась удача. Он приобрел билет за ту же стоимость в том же магазине и выиграл такую же сумму во второй раз. Мюррей отказался делиться эмоциями и планами на выигрыш, заявив, что предпочитает быть сдержанным.

По словам сотрудника заправки Хасана Набиля, победитель всегда был скромным и дружелюбным мужчиной и ничуть не изменился после того, как дважды стал обладателем многомиллионного состояния. «Он мог бы уехать из этого района после первой победы, но остался при своем. Деньги меняют многих людей, но он никогда ничем не хвастался и не делал ничего в таком роде», — утверждает Набиль.

Мюррей ведет скромный образ жизни в тихом районе Бруклина и живет в простом кирпичном доме, в котором, по словам местных жителей, провел большую часть своей жизни. «В этом доме он заботился о своей матери и двоюродной бабушке, пока не потерял обеих. Для него главное — семья, дом и свой район», — сказала соседка мужчины. Она добавила, что Мюррей всегда готов прийти на помощь нуждающимся.

Ранее жительница США случайно разбогатела благодаря тому, что захотела утолить жажду. Женщина зашла в магазин за напитком и решила вместе с ним приобрести три билета мгновенной лотереи.

