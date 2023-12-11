Экс-ведущий Fox News заявил о создании платного сервиса
Известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, ушедший с телеканала Fox News, заявил о создании собственного стримингового сервиса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В материале отмечается, что в сервисе экс-ведущего Fox News будут выходить интервью, монологи и короткие видео. Некоторые из них будут доступны только по платной подписке.
Стоимость подписки составит 9 долларов (примерно 730 рублей по нынешнему курсу) в месяц или 72 доллара (примерно 7 тысяч рублей) в год. До данным газеты, ожидается, что сервис заработает с понедельника, 11 декабря.
В мае телеведущий заявил о создании своего шоу в соцсети X (бывшая Twitter). Выбор этой площадки Карлсон объяснил тем, что на ней, по его словам, еще допускается свобода слова.
О том, что Карлсон ушел с Fox News, стало известно в апреле. По какой причине журналист покинул телеканал, не уточнялось.