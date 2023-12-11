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09:31, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Экс-ведущий Fox News заявил о создании платного сервиса

Экс-ведущий Fox News Карлсон заявил о создании платного стримингового сервиса
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Фото: Marco Bello / Reuters

Известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, ушедший с телеканала Fox News, заявил о создании собственного стримингового сервиса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что в сервисе экс-ведущего Fox News будут выходить интервью, монологи и короткие видео. Некоторые из них будут доступны только по платной подписке.

Стоимость подписки составит 9 долларов (примерно 730 рублей по нынешнему курсу) в месяц или 72 доллара (примерно 7 тысяч рублей) в год. До данным газеты, ожидается, что сервис заработает с понедельника, 11 декабря.

В мае телеведущий заявил о создании своего шоу в соцсети X (бывшая Twitter). Выбор этой площадки Карлсон объяснил тем, что на ней, по его словам, еще допускается свобода слова.

О том, что Карлсон ушел с Fox News, стало известно в апреле. По какой причине журналист покинул телеканал, не уточнялось.

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      Мария Большакова
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