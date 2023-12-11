Еще один воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб на фронте. Что о нем известно?

Погиб воевавший на стороне ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Андрей Павленко

Актер Андрей Павленко погиб в зоне проведения российской спецоперации. Ранее он вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Павленко среди прочих ролей снимался в известном российском сериале «Возвращение Мухтара» и стал вторым воевавшим за ВСУ актером из этого проекта, о смерти которого на фронте стало известно за последние дни.

О гибели Павленко сообщила его супруга Дарья Орехова. «День прощания с Андреем сообщу позже. Я буду очень скучать по тебе, моя любовь», — написала она в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

О месте и обстоятельствах гибели актера на данный момент неизвестно. У Павленко осталось двое детей.

Павленко снимался в российских сериалах и примкнул к ВСУ около полутора лет назад

В фильмографии Павленко — 69 работ в разных фильмах и сериалах. Среди них — известный российский проект «Возвращение Мухтара», он появлялся в третьей части сериала, вышедшей в 2006 году. Кроме того, он снимался в сериале «Ментовские войны. Одесса». Среди других работ — «Страсти по Чапаю», «1941», «Девять жизней Нестора Махно», «Женский доктор», которые снимались как в России, так и на Украине. Актер также работал в Киевском драматическом Театре на Подоле.

Кадр: фильм «Ялта-45»

Судя по странице Павленко в Facebook, актер вступил в ряды в ВСУ еще в июне 2022 года, при этом Театр на Подоле отмечает, что это произошло сразу после начала СВО. Последняя собственная публикация Павленко в аккаунте датирована 13 ноября этого года.

Ранее скончался другой воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

8 декабря стало известно, что актер театра и кино Василий Кухарский, воевавший в рядах ВСУ, погиб в зоне СВО. Известно, что в прошлом году актер присоединился к украинской армии, а в сентябре 2023 года получил тяжелое ранение. Его близкие собирали средства на реабилитацию, однако лечение не принесло результатов.

Он также снимался в упомянутом российском сериале. В фильмографии Кухарского картины «Отряд», «Ментовские войны», «Пляж» и ряд других. Последними проектами для него стали «Отторжение» и «Спасти Веру», увидевшие свет в 2021 году. По стечению обстоятельств, Кухарский, как и Павленко, работал в Театре на Подоле.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На фронте был ранен и осужденный в России режиссер Сенцов

Летом о ранении в ходе боевых действий рассказал воюющий в рядах ВСУ украинский кинорежиссер Олег Сенцов (включен в список террористов и экстремистов). Он отметил, что был ранен на первом же боевом выходе. «Из лица [осколки] уже вытащили, а мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда», — писал он. Сенцов вступил в ряды территориальной обороны Киева в начале проведения СВО.

Он стал известен после того, как был задержан в мае 2014 года в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер был освобожден в 2019 году в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.