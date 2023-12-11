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20:16, 11 декабря 2023Наука и техника

Франция разработает космический грузовик

Макрон: Франция разработает грузовой космический корабль
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Mohammed Badra / Reuters

Франция намерена разработать грузовой космический корабль, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

«Разработка грузового космического корабля является одним из наших приоритетов в сфере освоения космоса в ближайшие годы», — сказал глава государства.

Президент добавил, что «нельзя смириться с тем, что космическими запусками в будущем будут заниматься исключительно американские и китайские компании».

В ноябре гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил о планах организации объявить конкурс на создание грузового космического корабля.

Проводить конкурс планируется среди европейских компаний. Первый полет возвращаемого космического грузовика должен состояться в 2028 году. Его основной задачей станет доставка грузов на Международную космическую станцию.

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      Иван Потапов
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