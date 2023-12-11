ФСБ в 2023 году в Крыму обнаружили 15 тайников с оружием ВСУ и изъяли 37 СВУ

В Крыму за 2023 год ФСБ нашли 15 схронов ВСУ и изъяли 37 СВУ

В Крыму за 2023 год сотрудники ФСБ обнаружили 15 тайников с оружием, которые подготовили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Из этих схронов изъяли 37 самодельных взрывных устройств (СВУ) и более 200 килограммов взрывчатки.

Также известно, что в Крыму в 2023 году сотрудники ФСБ сорвали 14 диверсий и задержали 18 украинских агентов и их пособников за диверсии и подрывы автомобилей.