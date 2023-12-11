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08:55, 11 декабря 2023Россия

Гимназист сломал однокласснице нос на уроке физкультуры в Петербурге

В Петербурге на уроке физкультуры гимназист сломал однокласснице нос

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге во время урока физкультуры в гимназии ученик сломал однокласснице нос. Об этом сообщает 78.ru.

Предварительно, конфликт начался из-за буллинга. Сверстники на уроке начали подшучивать над одноклассником из-за его лишнего веса.

Мальчик не выдержал насмешек, из-за чего толкнул 10-летнюю гимназистку. Она ударилась и сломала нос. Других подробностей случившегося не приводится.

Ранее ученик девятого класса подольской школы № 12 в Подмосковье во время урока литературы резко почувствовал себя плохо и впал в кому.
Мальчик начал задыхаться и не понимал, где находится. Учительница вовремя вызвала скорую помощь, школьника доставили в местную больницу с диагнозом «кома неясной этиологии».

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      Анастасия Шейкина
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