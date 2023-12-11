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14:17, 11 декабря 2023Культура

Известный продюсер назвал самого капризного артиста в России

Продюсер Лавров назвал Юрия Антонова самым капризным артистом в России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Сергей Лавров назвал самого капризного артиста в России. Его слова приводит «Абзац».

По его мнению, это российский композитор и певец Юрий Антонов. «Ему [в райдере] нужно было обязательно две бутылки дорогого вина. Но он мог попросить возместить их стоимость деньгами. Он все вино забирал и к себе домой нес, в свой погреб», — поделился Лавров.

Отмечается, что Антонова неоднократно критиковали за сложный характер.

Ранее Сергей Лавров рассказал о любви украинской певицы Светланы Лободы к России из-за больших денег. Продюсер отметил, что в РФ у нее были высокие гонорары — за 40-минутное выступление на корпоративе артистка просила 200 тысяч евро (около 20 миллионов рублей).

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