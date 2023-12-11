«Калашников» закрыл заказ 2023 года на АК-12

«Калашников» поставил заказчику партию АК-12 и закрыл заказ 2023 года

«Калашников» поставил партию автоматов Калашникова АК-12 заказчику, закрыв заказ 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн ''Калашников'' выполнил отгрузку партии автоматов АК-12 в рамках дополнительного контракта с заказчиком. В целом обязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 ''Калашников'' исполнил в срок и в полном объеме», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что по сравнению с прошлым годом количество поставляемых АК-12 выросло почти вдвое.

АК-12 калибра 5,45 миллиметра — основной образец индивидуального стрелкового оружия в подразделениях Вооруженных сил России. АК-12 отличается от прошлых моделей АК продуманной эргономикой, а также повышенной точностью и кучностью стрельбы.

В ноябре управляющий директор концерна Андрей Барышников сообщил, что «Калашников» планирует начать производство модернизированного автомата АК-12 до конца 2023 года. Модернизация направлена на повышение удобства и эффективности выполнения задач с АК-12.

В том же месяце стало известно, что трехлетний контракт с Минобороны России на поставки АК-12 завершен досрочно.