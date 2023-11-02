«Калашников» досрочно завершил контракт на поставки АК-12

«Калашников»: досрочно завершен контракт на поставки автоматов АК-12

Трехлетний контракт с Минобороны России на поставки автоматов АК-12 завершен досрочно. Об этом со ссылкой на главу концерна «Калашников» Алана Лушникова сообщает ТАСС.

«Мы рады вам сказать о том, что мы завершили трехлетний контракт по производству АК-12, досрочно его исполнили. Весь объем мы поставили в адрес Министерства обороны и сейчас уже делаем следующий контракт», — сказал руководитель.

В августе «Калашников» сообщил, что, несмотря на ограничения в кадровом ресурсе, объемы выпуска российских автоматов АК-12 планируется увеличить благодаря внедрению важных технологических процессов, которые привели к сокращению трудоемкости производства.

В феврале Лушников заявил, что концерн занимается доработкой стрелкового оружия и дронов по результатам специальной военной операции на Украине.