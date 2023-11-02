Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:01, 2 ноября 2023Наука и техника

«Калашников» досрочно завершил контракт на поставки АК-12

«Калашников»: досрочно завершен контракт на поставки автоматов АК-12
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Трехлетний контракт с Минобороны России на поставки автоматов АК-12 завершен досрочно. Об этом со ссылкой на главу концерна «Калашников» Алана Лушникова сообщает ТАСС.

«Мы рады вам сказать о том, что мы завершили трехлетний контракт по производству АК-12, досрочно его исполнили. Весь объем мы поставили в адрес Министерства обороны и сейчас уже делаем следующий контракт», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022

В августе «Калашников» сообщил, что, несмотря на ограничения в кадровом ресурсе, объемы выпуска российских автоматов АК-12 планируется увеличить благодаря внедрению важных технологических процессов, которые привели к сокращению трудоемкости производства.

В феврале Лушников заявил, что концерн занимается доработкой стрелкового оружия и дронов по результатам специальной военной операции на Украине.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Внутри Земли обнаружили массивные аномалии. Они оказались остатками древней планеты Тейя

      Мосгорсуд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

      74-летняя Вера Вонг поделилась снимком в прозрачном платье

      Похитивший себя россиянин заплатит 50 тысяч рублей

      В Днепре мужчина в халате громко слушал из машины песню Лепса про Родину-мать

      СПБ Биржа назвала дату возобновления торгов

      Российские турфирмы похитили 90 миллионов рублей из бюджета на кешбэк с поездок

      США отреагировали на дератификацию ДВЗЯИ Россией

      В России испытают экипировку с системами управления дронами

      Политолог высказался о шансах Арестовича выдвинуться на пост президента Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости