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08:36, 11 декабря 2023Мир

В КНДР заявили о «бесполезной браваде» Южной Кореи и США

В КНДР заявили о планах Южной Кореи и США по вторжению на север

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заявления южнокорейской армии и ее совместные учения с США представляют собой «пустую браваду», которая лишь приближает их конец. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Rodong Sinmun.

Как уточнило издание, Сеул пользуется покровительством Вашингтона и вынашивает планы по «вторжению на север». «Их бесчинство — всего лишь глупость и бесполезная бравада, которая приблизит их падение», — уточнил автор. Он отметил, что две страны за два месяца провели многочисленные совместные учения.

«Куда бы они не пошли, всюду нагнетают конфронтацию и подстрекают к войне», — подчеркнули в газете.

В ноябре США и Южная Корея пересмотрели двустороннее соглашение о безопасности, направленное на сдерживание ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи, и пообещали продолжать давление на Пхеньян.

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      Марина Совина
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