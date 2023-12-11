Россияне бросились скупать жилье в новостройках

Спрос на квартиры в российских новостройках за год поднялся на 21 процент. О том, что россияне бросились скупать один вид квартир, сообщили специалисты «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование выявило лидера по приросту интереса к новому жилью среди регионов — им стал Омск, где спрос за год увеличился на 87 процентов. За ним в рейтинге следуют Краснодар (81 процент) и Брянск (80 процентов). В столице за указанный период спрос повысился более чем на треть (36 процентов). Интерес к покупке квартир в новостройках снизился лишь в восьми крупных городах страны. Наиболее значительным снижение оказалось в Саратове, Барнауле и Санкт-Петербурге — там показатели упали на 23, 20 и 18 процентов за год соответственно.

Аналитики сервиса также проследили длительность размещения объявления. Быстрее всего квартиры уходили в Челябинске — за 71 день, Сочи — 72 дня и Воронеже — 84 дня. Найти покупателя на жилье в столичной новостройке можно в среднем за 122 дня, а в Северной столице — за 228 дней.

Что касается цен на новые квартиры, то относительно ноября 2022 года они увеличились практически во всех крупных городах России. Лидером по росту стал Челябинск — там квадратный метр за год подорожал на 30 процентов, до 99 тысяч рублей. В тройку также попали Нижний Новгород и Воронеж, где стоимость «квадрата» увеличилась на 29 и 28 процентов, до 162 и 133 тысяч рублей соответственно.

Ранее эксперты оценили будущее цен на новостройки в стране. По их мнению, застройщики не пойдут на снижение стоимости объектов. Девелоперы успели за последние три года заработать достаточно, чтобы протянуть трудный период. Незаметное снижение стоимости возможно в том случае, если в марте 2024 года Центробанк не опустит ключевую ставку.