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10:08, 11 декабря 2023Путешествия

Летевший из США самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге

Самолет Uzbekistan Airways из Нью-Йорка сел в Петербурге из-за дебошира на борту
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший над Россией самолет Uzbekistan Airways экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за дебошира на борту. Об этом сообщила пресс-служба иностранной авиакомпании в Telegram-канале.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Boeing 787 из Нью-Йорка (США) в Ташкент (Узбекистан). Утром в понедельник, 11 декабря, командир воздушного судна сообщил о проблеме на борту и решил посадить самолет в запасной авиагавани.

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Издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Пулково уточнило, что лайнер сел в петербургском аэропорту в 5:34 (по московскому времени) и после оформления необходимых процедур вылетел далее по маршруту в 7:15. Таким образом, вынужденная посадка продлилась около двух часов. Также известно, что буйного пассажира, уроженца Узбекистана 1991 года рождения, сняли с рейса.

Ранее сообщалось, что самолет Utair с радиоактивными веществами и 104 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Москве. Следовавший из Ханты-Мансийска лайнер подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси, после чего экстренно сел во Внуково.

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      Мария Борисова
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