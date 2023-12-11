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16:10, 11 декабря 2023Наука и техника

В Москве запустили серийное производство материнских плат

В Москве начали выпускать материнские платы на отечественных процессорах

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустил серийное производство материнских плат. Об этом сообщается на портале mos.ru.

«Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" в месяц выпускает свыше 45 различных типов устройств объемом до 4000 единиц. Компания разрабатывает собственные продукты», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский. По словам Овчинского, за 18 месяцев компания разработала универсальную материнскую плату — ее можно начать использовать в моноблоках, телевизорах, дисплеях, сенсорных панелях.

Глава ДИПП уточнил, что новая материнская плата сразу была спроектирована под отечественные процессоры «Элвис» и «Байкал». По его словам, это обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения.

«В первую очередь предприятие планирует закрыть собственные потребности для готовой продукции и новинок, запланированных на 2024 год», - заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Производство плат запущено в Зеленограде, в 2024 году оборудование будут выпускать на площадке «Печатники» — до 30 тысяч единиц в год.

Руководитель компании-производителя Владимир Крикушенко рассказал, что уже есть предзаказ на 20 тысяч плат. Также несколько заказов объемом 50 тысяч единиц находятся на согласовании.

В октябре стало известно, что российские специалисты разработали первые отечественные FPV-очки. Устройство «Филин-1» направлено на совершенствование технических возможностей ударно-разведывательного комплекса «Блокпост-4Т».

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      Андрей Ставицкий
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