Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 11 декабря 2023Мир

МИД КНР обвинил США в сеянии «новых семян ненависти» на Ближнем Востоке

Представитель МИД КНР Мао Нин: США сеют «семена ненависти» на Ближнем Востоке

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

США сеют новые семена ненависти на Ближнем Востоке, блокируя резолюции в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в ходе палестино-израильского конфликта. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее цитирует ТАСС.

«Мы сожалеем и разочарованы тем, что США наложили единственное вето на проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН, призывающей к немедленному прекращению огня», — сказала китайский дипломат, добавив, что благодаря потворствованию США «гуманитарная катастрофа станет еще более масштабной».

Она подчеркнула, что необходимо срочно прекратить боевые действия. «Это общий консенсус международного сообщества», — добавила Мао Нин.

17 октября Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Его поддержали пять стран, еще шесть голосовать не стали. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Франция и Япония. В документе российской стороны содержался призыв к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, осуждалось насилие и боевые действия в отношении мирных граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Москвичам предрекли сугробы рекордной величины

      Костомаров вышел на лед на коньках

      Объяснена загадка «неслучайного» появления генов

      Россиянин пытался ввезти в страну драгоценности ценой в московскую квартиру

      Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach в обход санкций

      Россиян призвали отказаться от некоторых вредных для зубов продуктов

      Украинец подорвал троих сотрудников администрации Запорожья и попал под статью

      В СКР рассказали о делах пособников украинских спецслужб в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости