МИД КНР обвинил США в сеянии «новых семян ненависти» на Ближнем Востоке

Представитель МИД КНР Мао Нин: США сеют «семена ненависти» на Ближнем Востоке

США сеют новые семена ненависти на Ближнем Востоке, блокируя резолюции в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в ходе палестино-израильского конфликта. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее цитирует ТАСС.

«Мы сожалеем и разочарованы тем, что США наложили единственное вето на проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН, призывающей к немедленному прекращению огня», — сказала китайский дипломат, добавив, что благодаря потворствованию США «гуманитарная катастрофа станет еще более масштабной».

Она подчеркнула, что необходимо срочно прекратить боевые действия. «Это общий консенсус международного сообщества», — добавила Мао Нин.

17 октября Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Его поддержали пять стран, еще шесть голосовать не стали. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Франция и Япония. В документе российской стороны содержался призыв к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, осуждалось насилие и боевые действия в отношении мирных граждан.