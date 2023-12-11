Минобороны заявило о продвижении войск под Артемовском

Минобороны заявило о захвате под Артемовском обороняемых спецназом ВСУ позиций

Российские подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили позиции, которые оборонял спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. О продвижении к северо-западу от города отчитались в Минобороны, передает ТАСС.

«Воины-десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований, которые оборонял спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими», — отчитались в ведомстве.

Там уточнили, что штурмовики ВДВ вбили «клин» в оборонительные позиции ВСУ и огнем из стрелкового оружия подавили сопротивление украинских военных. Уничтожив противника, десантники расширили участок, зачищенный от войск ВСУ, и закрепились на нем. В плен сдались 20 военнослужащих, отчитались в министерстве обороны.

Артемовск перешел под полный контроль России в мае 2023 года спустя 224 дня боев. Как сообщили в Минобороны, город удалось взять штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» при поддержке «Южной» группировки войск. Артемовск находится к северу от крупного города Горловки и являлся важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре.

Впоследствии ВСУ не раз пытались прорвать оборону в Артемовске. В Минобороны объясняли действия Украины неудачами в ходе начавшегося контрнаступления — в частности, большими потерями на южнодонецком направлении.