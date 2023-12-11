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12:24, 11 декабря 2023Бывший СССР

На Украине оценили последствия отсутствия переговоров о членстве в Евросоюзе

Кулеба: отсутствие переговоров о членстве Украины в ЕС будет разрушительным
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Отсутствие зеленого света для переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) на саммите 14-15 декабря будет разрушительным как для республики, так и для ЕС. С такой оценкой возможных последствий выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает Reuters.

«Я не могу себе представить, я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые произойдут, если [Европейский] совет не примет это решение», — сказал глава МИД.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия для положительного решения о членстве Украины в ЕС. По ее словам, на предстоящем саммите Евросоюза будет обсуждаться только старт переговоров о вступлении, которое может состояться только после выполнения Киевом всех необходимых условий.

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      Алевтина Запольская
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