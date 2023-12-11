Названа страна ЕС с наибольшим количеством беженцев с Украины
На территории ЕС со статусом временной защиты пребывают 4,328 миллиона украинцев. Об этом на своем сайте сообщает Евростат.
По данным ведомства, наибольшее количество беженцев находится в Германии, куда прибыли 1,215 миллиона граждан Украины. Ещё 960 тысяч пребывают в Польше и 190 тысяч в Испании.
Всего в страны Евросоюза за октябрь 2023 года выехало 51 845 украинских беженцев. Так, по данным Евростата, за месяц в Германию выехало 20,4 тысячи, в Испанию 2,7 тысячи и в Польшу 2 тысячи человек.
Также в числе лидеров по миграции беженцев за октябрь оказались Норвегия, куда прибыло 4,5 тысячи человек, и Нидерланды, с 4 тысячами украинцев.
Ранее группа депутатов в Бундестаге заявила о неуспехе Германии в интеграции украинских беженцев на трудовом рынке страны. Причиной этого, в частности, называется проблема бюрократии в стране.