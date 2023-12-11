Названа страна ЕС с наибольшим количеством беженцев с Украины

Евростат: в странах ЕС находятся 4,3 миллиона украинских беженцев

На территории ЕС со статусом временной защиты пребывают 4,328 миллиона украинцев. Об этом на своем сайте сообщает Евростат.

По данным ведомства, наибольшее количество беженцев находится в Германии, куда прибыли 1,215 миллиона граждан Украины. Ещё 960 тысяч пребывают в Польше и 190 тысяч в Испании.

Всего в страны Евросоюза за октябрь 2023 года выехало 51 845 украинских беженцев. Так, по данным Евростата, за месяц в Германию выехало 20,4 тысячи, в Испанию 2,7 тысячи и в Польшу 2 тысячи человек.

Также в числе лидеров по миграции беженцев за октябрь оказались Норвегия, куда прибыло 4,5 тысячи человек, и Нидерланды, с 4 тысячами украинцев.

Ранее группа депутатов в Бундестаге заявила о неуспехе Германии в интеграции украинских беженцев на трудовом рынке страны. Причиной этого, в частности, называется проблема бюрократии в стране.