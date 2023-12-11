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19:53, 11 декабря 2023Бывший СССР

Названа страна ЕС с наибольшим количеством беженцев с Украины

Евростат: в странах ЕС находятся 4,3 миллиона украинских беженцев

Фото: Phil Noble / Reuters

На территории ЕС со статусом временной защиты пребывают 4,328 миллиона украинцев. Об этом на своем сайте сообщает Евростат.

По данным ведомства, наибольшее количество беженцев находится в Германии, куда прибыли 1,215 миллиона граждан Украины. Ещё 960 тысяч пребывают в Польше и 190 тысяч в Испании.

Всего в страны Евросоюза за октябрь 2023 года выехало 51 845 украинских беженцев. Так, по данным Евростата, за месяц в Германию выехало 20,4 тысячи, в Испанию 2,7 тысячи и в Польшу 2 тысячи человек.

Также в числе лидеров по миграции беженцев за октябрь оказались Норвегия, куда прибыло 4,5 тысячи человек, и Нидерланды, с 4 тысячами украинцев.

Ранее группа депутатов в Бундестаге заявила о неуспехе Германии в интеграции украинских беженцев на трудовом рынке страны. Причиной этого, в частности, называется проблема бюрократии в стране.

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      Александр Курбатов
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