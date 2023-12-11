69-я параллель
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14:45, 11 декабря 202369-я параллель

Песков сообщил о грядущей поездке Путина в два российских города

Песков заявил, что Путин 11 декабря посетит Архангельск и Северодвинск

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 11 декабря посетит Архангельск и Северодвинск. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Да. Это так», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Помимо того, агентство со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что Путин уже прибыл в Архангельскую область, где планирует посетить «Севмаш» и принять участие в церемонии поднятия флага.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появился план маршрута поездок главы государства по Архангельску. Тогда предполагали, что Путин посетит аэропорт и Московский проспект. Кроме того, президент может заглянуть в Северодвинск, говорилось в сообщениях.

22 ноября Дмитрий Песков сообщил, что планы Путина на новогодние праздники пока не определены. «Пока не знаем», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, собирается ли глава государства отдохнуть на праздничных каникулах.

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      Никита Абрамов
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