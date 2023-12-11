Песков сообщил о грядущей поездке Путина в два российских города
Президент России Владимир Путин 11 декабря посетит Архангельск и Северодвинск. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
«Да. Это так», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Помимо того, агентство со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что Путин уже прибыл в Архангельскую область, где планирует посетить «Севмаш» и принять участие в церемонии поднятия флага.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появился план маршрута поездок главы государства по Архангельску. Тогда предполагали, что Путин посетит аэропорт и Московский проспект. Кроме того, президент может заглянуть в Северодвинск, говорилось в сообщениях.
22 ноября Дмитрий Песков сообщил, что планы Путина на новогодние праздники пока не определены. «Пока не знаем», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, собирается ли глава государства отдохнуть на праздничных каникулах.