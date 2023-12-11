Потушивших Вечный огонь в Петербурге школьников с семьями выгонят из России

Школьников, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге, выдворят из России

Школьников, которые потушили в Санкт-Петербурге Вечный огонь, выгонят из России. Об этом сообщила в пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.

Как выяснило ведомство, участниками инцидента в Красном Селе оказались два брата в возрасте 10 и 14 лет, а также их 12-летний знакомый, который бросил снежок в огонь. Все трое детей и их семьи являются мигрантами из стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории России незаконно. Сейчас полиция готовит необходимые материалы для суда с ходатайством о выдворение подростков с их родителями из страны.

Ранее в сети появилось видео, на котором школьники подходят к Вечному огню в парке, один из них несколько раз бросает в мемориал снежки. В результате пламя затухло, а дети убежали.

Похожий случай произошел в Калининграде. Инцидент также попал на видео. На кадрах видно, как трое мальчиков бросают снег в пламя Вечного огня у стелы, а когда он гаснет, убегают. Сейчас подростков разыскивает полиция.

