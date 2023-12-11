Путин рассказал о возможностях российских «Ясеней»

Путин: АПЛ «Ясень-М» могут наносить удары по наземным и надводным целям

Российские многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» могут наносить удары по надводным и наземным целям. О возможностях подлодок рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам», — сказал он на церемонии подъема военно-морских флагов на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III».

АПЛ проекта 885М оснащены торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и пусковыми установками для запуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

В ноябре ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что число подлодок семейства «Ясень» будет доведено до 12. По шесть субмарин будут находиться в составе Северного и Тихоокеанского флотов.

В марте военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что АПЛ «Ясень» практически невозможно найти под водой из-за малошумности.