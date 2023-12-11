Россиянам назвали способы избежать травм при падении на льду

Заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов рекомендовал во время падения поворачивать голову в сторону, а руки держать согнутыми для смягчения удара. Этот и другие советы, которые помогут избежать травм во время падения на льду, он перечислил россиянам во время беседы с «Лентой.ру».

Главным правилом «правильного падения» Тихонов назвал умение расслабиться, так как напряженные мышцы увеличивают риск переломов, как и вытянутые вперед руки. «Зачастую пьяные люди получают более легкие травмы по сравнению с трезвыми, так как расслаблены в момент падения и даже не всегда осознают, что происходит», — отметил специалист.

При падении назад необходимо поджимать подбородок к груди для защиты головы, продолжил травматолог. Этот способ снизит вероятность удара затылком об лед или землю, объяснил он.

Старайтесь падать на бок, чтобы уменьшить риск серьезных травм. Если падение неизбежно, подготовьтесь к удару и распределите его по большей площади тела Олесь Тихонов травматолог-ортопед

Непосредственно после падения нельзя резко вставать, предупредил врач. Сначала необходимо оценить свое состояние, чтобы не навредить себе еще больше. Если при малейшем движении человек чувствует резкую боль и головокружение, ему нельзя подниматься самостоятельно, вместо этого надо позвать на помощь, добавил Тихонов.

Лучшей профилактикой падений зимой, по мнению врача, станет удобная обувь с глубоким протектором и ходьба короткими шагами. Также риск падения снижается, если держать руки свободными для балласта. Пожилым людям следует использовать трости с наконечником для льда, заключил Тихонов.

Ранее травматолог Максим Королев предупредил об опасности распространенного действия при обморожении. Он призвал не обливать горячей водой обмороженные части тела.