Россияне стали покупать западные бренды в интернете

«Ъ»: россияне переориентировались на покупку западных брендов в интернете

Российские потребители переориентировались на покупку продукции западных брендов в онлайн-сегменте или мультибрендовых магазинах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, осенью 2023 года 28 процентов опрошенных покупателей искали аналоги ушедшим западным брендам в непродовольственном сегменте. За аналогичный период 2022 года их было 44 процента.

Кроме того, 40 процентов респондентов отметили, что стараются покупать непродовольственные товары привычных брендов в интернете.

Ранее россияне признались в тоске по ушедшим из страны брендам. В опросе приняли участие 1247 человек из крупных городов России, совершающие покупки в категории «одежда и обувь» не реже одного раза в три месяца.