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08:38, 11 декабря 2023Ценности

Россияне стали покупать западные бренды в интернете

«Ъ»: россияне переориентировались на покупку западных брендов в интернете

Фото: Unsplash

Российские потребители переориентировались на покупку продукции западных брендов в онлайн-сегменте или мультибрендовых магазинах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, осенью 2023 года 28 процентов опрошенных покупателей искали аналоги ушедшим западным брендам в непродовольственном сегменте. За аналогичный период 2022 года их было 44 процента.

Кроме того, 40 процентов респондентов отметили, что стараются покупать непродовольственные товары привычных брендов в интернете.

Ранее россияне признались в тоске по ушедшим из страны брендам. В опросе приняли участие 1247 человек из крупных городов России, совершающие покупки в категории «одежда и обувь» не реже одного раза в три месяца.

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      Юлия Мискевич
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