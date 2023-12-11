Российские штурмовики показали кадры боя за трассу на Часов Яр

Российские бойцы из «Север V» показали видео боя за трассу, ведущую на Часов Яр

Российские военные из бригады «Север V», входящей в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), продвинулись в направлении трассы, ведущей на Часов Яр. Видеозапись боя оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, как бойцы одного из штурмовых отрядов оказывают огневую поддержку продвигающимся к опорному пункту бойцам российской армии.

По итогам сражения, как рассказал «Ленте.ру» представитель штаба ДШК, штурмовикам удалось продвинуться в направлении Берховки и закрепиться на новых позициях.

Ранее офицер бригады «Север V» с позывным Чибиль рассказал о двух главных качествах бойцов штурмовой пехоты, позволяющих занимать неприятельские укрепления под плотным огнем. По его словам, действовать с инициативой в условиях контактного боя способен далеко не каждый солдат.