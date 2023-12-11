Российские штурмовики показали кадры боя за трассу на Часов Яр
Российские военные из бригады «Север V», входящей в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), продвинулись в направлении трассы, ведущей на Часов Яр. Видеозапись боя оказалась в распоряжении «Ленты.ру».
На кадрах видно, как бойцы одного из штурмовых отрядов оказывают огневую поддержку продвигающимся к опорному пункту бойцам российской армии.
По итогам сражения, как рассказал «Ленте.ру» представитель штаба ДШК, штурмовикам удалось продвинуться в направлении Берховки и закрепиться на новых позициях.
Ранее офицер бригады «Север V» с позывным Чибиль рассказал о двух главных качествах бойцов штурмовой пехоты, позволяющих занимать неприятельские укрепления под плотным огнем. По его словам, действовать с инициативой в условиях контактного боя способен далеко не каждый солдат.