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19:41, 11 декабря 2023Среда обитания

Дом в российском городе заволокло паром из прорвавшейся трубы

Жильцы дома в Самаре пожаловались на заполонивший дом пар из труб

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Самаре клубы пара заволокли дом вплоть до 9 этажа. Виной этому прорвавшиеся трубы в подвале, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Хлынувший в результате аварии кипяток дошел до ступенек подъезда. Пар застилает глаза жильцам дома по улице Кирова, едва они выходят из квартиры. Двери и лифты в здании начали замерзать, жалуются самарчане.

В ответ на обращения в жилконтору, районную администрацию и приемную губернатора жители дома получили лишь отписки. Решить проблему запениванием двери в подвал не удалось: пар разъел монтажную пену.

Ранее в другом российском городе, Санкт-Петербурге, два человека обварились кипятком из лопнувшей трубы. Пострадавших госпитализировали с диагнозом ожоги стоп.

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      Виктория Клабукова
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