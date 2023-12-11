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08:30, 11 декабря 2023Ценности

«Самая татуированная женщина Британии» показала фигуру в боди

Фото: @becky_holt_bolt

Модель Бекки Холт, которую прозвали «самой татуированной женщиной Британии», показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 153 тысячи подписчиков.

Манекенщица предстала перед камерой, сидя на кровати и демонстрируя многочисленные узоры на коже. Она надела обнажающее плечи боди без лямок в черно-серую вертикальную полоску. Предмет гардероба был украшен белым мехом, кружевами и красными бантами в белый горох.

Кроме того, британка распустила волосы, сделав объемный начес у корней, нарастила ресницы и ногти и накрасила губы розовым блеском.

Ранее в декабре бразильская модель, юрист и бывший советник парламента Дениз Роша показала тело в купальнике на пляже. 40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», на размещенном снимке позировала на фоне моря в полный рост.

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      Карина Черных
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