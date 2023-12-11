Аргентина проведет саммит по Украине в 2024 году

Президент Аргентины Милей пообещал Зеленскому провести саммит по Украине

Аргентинский президент Хавьер Милей пообещал организовать саммит по Украине в 2024 году, заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква, пишет агентство Bloomberg.

Издание уточнило, что мероприятие запланировано на начало следующего года. В нем примут участие лидеры государств Латинской Америки. «Глава Украины Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой так называемого глобального юга», — говорится в статье.

В воскресенье, 10 декабря, Зеленский посетил инаугурацию избранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Глава Украины выразил уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между странами.