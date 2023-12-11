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23:48, 11 декабря 2023Мир

Аргентина проведет саммит по Украине в 2024 году

Президент Аргентины Милей пообещал Зеленскому провести саммит по Украине
Хавьер Милей и Владимир Зеленский

Хавьер Милей и Владимир Зеленский. Фото: President of Ukraine / Global Look Press

Аргентинский президент Хавьер Милей пообещал организовать саммит по Украине в 2024 году, заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква, пишет агентство Bloomberg.

Издание уточнило, что мероприятие запланировано на начало следующего года. В нем примут участие лидеры государств Латинской Америки. «Глава Украины Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой так называемого глобального юга», — говорится в статье.

В воскресенье, 10 декабря, Зеленский посетил инаугурацию избранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Глава Украины выразил уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между странами.

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      Марина Совина
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