Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:00, 11 декабря 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способы наказать шумных соседей

Депутат Разворотнева: с шумных соседей можно взыскать штраф до 2000 рублей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С соседей, которые нарушают закон «О тишине», можно взыскать штраф до 2000 рублей. Способы наказать шумных жильцов раскрыла россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, пишет «Москва 24».

Депутат рассказала, что жаловаться на громко ведущих себя в неположенное время людей нужно в Министерство внутренних дел (МВД). «По всем подобным нарушениям жители должны обращаться в органы внутренних дел — полицию. Нарушителям могут вынести предупреждение или выписать штраф от одной до двух тысяч рублей», — пояснила парламентарий.

Разворотнева напомнила, что в Москве действует закон «О тишине» — он запрещает шуметь с 23:00 до 07:00. Так, ночью нельзя громко включать музыку, использовать дрель и играть на музыкальных инструментах. Ремонт разрешено делать днем с 09:00 до 19:00. При этом с 13:00 до 15:00 нужно прекращать работы. Кроме того, запрещено проводить ремонтные работы в воскресенье и праздничные дни. Правила не касаются новостроек, с момента ввода в эксплуатацию которых еще не прошло полутора лет.

Сейчас каждый регион сам устанавливает «часы тишины». Однако депутаты Госдумы предлагают ввести единые по всей стране правила, регламентирующие запрет на шум с 23:00 до 07:00, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы — с 09:00 до 19:00. Штраф за нарушение этих правил будет достигать 500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские штурмовики показали кадры боя за трассу на Часов Яр

      Ольга Серябкина прошлась по улице в нижнем белье

      Уставшая женщина приняла симптомы инфаркта за грипп

      Российский полицейский украл 70 тысяч рублей у задержанного им мигранта

      Дом в российском городе заволокло паром из прорвавшейся трубы

      Легенда советского хоккея объяснил безголевую серию Овечкина

      Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за покушение на участкового

      Россиянам назвали способ продать заблокированные иностранные активы

      ВМФ России получит десять фрегатов проекта 22350 с «Цирконами»

      Собчак высказалась о необходимости сплетен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости