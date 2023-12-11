Россиянам раскрыли способы наказать шумных соседей

Депутат Разворотнева: с шумных соседей можно взыскать штраф до 2000 рублей

С соседей, которые нарушают закон «О тишине», можно взыскать штраф до 2000 рублей. Способы наказать шумных жильцов раскрыла россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, пишет «Москва 24».

Депутат рассказала, что жаловаться на громко ведущих себя в неположенное время людей нужно в Министерство внутренних дел (МВД). «По всем подобным нарушениям жители должны обращаться в органы внутренних дел — полицию. Нарушителям могут вынести предупреждение или выписать штраф от одной до двух тысяч рублей», — пояснила парламентарий.

Разворотнева напомнила, что в Москве действует закон «О тишине» — он запрещает шуметь с 23:00 до 07:00. Так, ночью нельзя громко включать музыку, использовать дрель и играть на музыкальных инструментах. Ремонт разрешено делать днем с 09:00 до 19:00. При этом с 13:00 до 15:00 нужно прекращать работы. Кроме того, запрещено проводить ремонтные работы в воскресенье и праздничные дни. Правила не касаются новостроек, с момента ввода в эксплуатацию которых еще не прошло полутора лет.

Сейчас каждый регион сам устанавливает «часы тишины». Однако депутаты Госдумы предлагают ввести единые по всей стране правила, регламентирующие запрет на шум с 23:00 до 07:00, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы — с 09:00 до 19:00. Штраф за нарушение этих правил будет достигать 500 тысяч рублей.