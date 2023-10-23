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05:54, 23 октября 2023Среда обитания

В России определят единое время запрета на шум дома

«Известия»: в России определят единое время запрета на шум дома

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Госдуму внесут обновленный и доработанный законопроект о тишине. Об этом пишут «Известия».

Документ поступит в нижнюю палату парламента в понедельник, 23 октября. В нем предлагается ввести единые по всей стране правила, регламентирующие запрет на шум с 23:00 до 07:00. Сейчас каждый регион вправе самостоятельно устанавливать «часы тишины».

Также проект предусматривает возможность выбора жильцами ответственного, который получит право составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы. Еще одним предложением стало введение штрафов для нарушителей до 500 тысяч рублей.

В июле эксперты Роскачества рассказали, что если у соседей по ночам лает собака, их можно призвать к ответственности. В случае обращения жильцов в полицию или в Роспотребнадзор нерадивых владельцев могут обязать пройти с питомцем курсы дрессуры.

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      Марина Совина
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