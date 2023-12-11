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19:31, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Собчак высказалась о необходимости сплетен

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в своем Telegram-канале, что посплетничать иногда просто необходимо.

Мнением о том, стоит ли обсуждать других людей, Собчак поделилась, отвечая на вопрос подписчика, плохо ли сплетничать. «Публично — да. А на кухне с подружкой иногда просто необходимо», — высказалась она.

Ранее Собчак обвинила СМИ, публикующие ее старые фото в мини-юбке, в зависти. По ее словам, она единственная смогла после работы в реалити-шоу «Дом-2» заняться серьезным медиабизнесом.

До этого журналистка заметила «штатного собчаковеда» в «Ленте.ру». Она обнаружила, что некоторые новости о ней пишет один человек, и поинтересовалась, не специализируется ли он на информации о ней. Также телеведущая заявила, что публикации издания складываются в текстовую прямую трансляцию ее действий.

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      Мария Большакова
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