Стоматолог развеял три популярных мифа о здоровье зубов

Зубы, как и десны, и другие ткани организма, стареют, вопреки устоявшемуся мнению об обратном, рассказал стоматолог, хирург-имплантолог, главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр» Магомед Дахкильгов. В беседе с «Лентой.ру» он развеял три популярных мифа о здоровье зубов.

С возрастом эмаль зубов постепенно стирается — это естественный процесс, который происходит у всех людей, рассказал врач. Некоторые замечают стирание эмали только после 50-55 лет, а у других оно становится заметным уже после 35-40 лет. «Эмаль — слой твердой ткани, покрывающей дентин. От постоянных жевательных нагрузок и стрессов, вызывающих стискивание зубов, эмаль постепенно уменьшается в объеме, что приводит к изменению их высоты, формы и цвета», — объяснил Дахкильгов.

Второй миф, по словам стоматолога, гласит: «если не болит — не трогай», то есть многие люди уверены, что зубы не нужно лечить, если они не болят и не разрушаются.

Это не так: чем тоньше слой эмали, тем сильнее зубы подвержены воздействию патогенов, вызывающих кариес. Соответственно, при появлении выраженной возрастной стираемости нужно предпринимать меры. Например, использовать коронки, чтобы защитить зубы и предотвратить их разрушение Магомед Дахкильгов стоматолог-хирург, имплантолог

Также, по словам специалиста, бытует заблуждение, что состояние зубов не влияет на здоровье организма, однако это не так. Он пояснил, что, например, стертыми зубами человек жует хуже, а плохо пережеванная пища, в свою очередь, провоцирует болезни ЖКТ. К тому же потеря естественной высоты зубов может привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Из-за этого появляется постоянная головная боль, боль в шее, потеря слуха, проблемы со сном и зрением, предупредил Дахкильгов.

Ранее стоматолог Виктория Габеева рассказала об одном опасном свойстве зубной пасты. Содержащее излишнее количество фтора средство способно навредить зубам и деснам, отметила врач.