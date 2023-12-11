У женщины в глазах обнаружили десятки живых червей-паразитов

The Sun: в Китае врачи извлекли из глаз женщины 60 живых червей-паразитов

Врачи извлекли из глаз жительницы города Куньмин в Китае 60 живых червей-паразитов. Об этом сообщает издание The Sun.

Журналисты издания уточнили, что женщина обратилась в больницу после того, как почесала глаз и из него выпал живой червь. Во время операции выяснилось, что десятки паразитов заняли пространство между глазными яблоками и веками. В общей сложности медики удалили 50 червей из правого глаза и 10 из левого.

Все обнаруженные беспозвоночные оказались представителями типа Filarioidea — это круглые черви, обычно обитающие в Африке, а также в некоторых районах Южной Азии и распространяющиеся насекомыми. Однако пациентка утверждает, что заражение произошло от домашних животных. По ее версии, она погладила питомцев, а потом, не помыв руки, прикоснулась к глазам.

Ранее сообщалось, что 30-летний британец получил травму трахеи из-за того, что пытался сдержать чихание. Врачам пришлось провести операцию и устранить образовавшееся отверстие.