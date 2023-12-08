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09:14, 8 декабря 2023Забота о себе

Врачи рассказали об угрожающей жизни опасности чихания

British Medical Journal: мужчина хотел сдержать чихание и получил травму трахеи

Фото: Ayoshyx / Unsplash

30-летний британец получил угрожающую жизни травму трахеи, пытаясь сдержать чихание. Этот случай был описан в журнале British Medical Journal.

Сообщается, что житель шотландского города Данди поступил в больницу с жалобами на сильную боль в шее. Мужчина рассказал, что хотел сдержать чихание и закрыл рот и нос рукой. «Мы подозреваем, что трахея была повреждена из-за быстрого нарастания давления при чихании», — пишут врачи. Согласно их предположению, воздух из груди под давлением направился в горло, и поскольку нос и рот были зажаты, в трахее образовалось отверстие размером с кунжутное семя.

Врачи отметили, что обычно подобные травмы возникают при удалении щитовидной железы или после введения в гортань дыхательной трубки, поэтому случай с чиханием был уникальным. При этом они указали, что травма могла иметь серьезные и даже опасные для жизни последствия. Для устранения повреждений пациенту провели операцию, через два дня после которой его выписали из больницы.

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      Екатерина Улитина
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