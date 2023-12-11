Ученые испугались огромных золотых рыбок

NYT: золотые рыбки поставили под угрозу флору и фауну Канады

Распространение золотых рыбок (сarassius auratus, или карась китайский) в Канаде ставит под угрозу флору и фауну региона, а также может способствовать разрушению экосистем. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление исследователя водных ресурсов из Отдела рыболовства и океанов страны Кристин Бостон.

Она заявила, что этот вид для природы Канады является чужеродным. Золотая рыбка может употреблять в пищу практически все и вырастать до 40,6 сантиметра. Так, она поедает растения, служащие местом обитания микроорганизмов. Также эти рыбы способствуют распространению водорослей, которые создают условия, препятствующие существованию других видов.

Кроме того, золотые рыбки могут употреблять в пищу икру и беспозвоночных. Они хорошо адаптированы, могут выживать в широком диапазоне температур, а также быстро размножаются — рано достигают половой зрелости, самки этого вида рыб могут метать икру несколько раз за сезон.

Бостон рассказала о способах борьбы с распространением золотых рыбок. Их можно отлавливать специальными сетями или глушить высоковольтными разрядами.

Профессор биологии из Университета Торонто Скарборо Николас Мандрак заявил, что золотых рыбок завезли в Северную Америку в конце XIX века. При этом их популяция, обитающая в природных условиях, начала резко увеличиваться в последние два десятилетия. Частично этот всплеск связан с тем, что живущие в густонаселенных районах люди выпускают домашних золотых рыбок в водоемы.

По словам профессора экологии инвазий из Университета Макгилла в Монреале Энтони Риччарди, не все золотые рыбки вырастают огромными, однако и маленькие представляют опасность для остальных видов, поскольку их популяция подавляет местных рыб.

Проблема с распространением золотых рыбок характерна для Канады, Северной Америки, Австралии и Великобритании. Также отмечается, что в американском Бернсвилле (штат Миннесота), в 2021 году власти рассказали, что обнаружили в одном из озер рыб «размером с футбольный мяч», и призвали население не выпускать золотых рыбок в дикую природу.

Ранее власти Бурятии предложили разорять гнезда бакланов, чтобы бороться с ростом популяции этих птиц. Угрозу бакланы представляют, поскольку питаются байкальским омулем — редким видом рыб, встречающимся только в этом озере.