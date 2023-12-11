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17:23, 11 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве затопило входы двух станций метро

В Киеве затопило входы станций метрополитена «Олимпийская» и «Черниговская»

Фото: Francisco Seco / AP

В Киеве начало затапливать водой вход на станцию метро «Олимпийская», расположенную в Печерском районе города. Об этом сообщает Telegram-канал «Klymenko Time».

Отмечается, что потоп также наблюдается возле станции метро «Черниговская», находящейся в Днепровском и частично в Деснянском районах украинской столицы.

Ранее сообщалось о закрытии шести станций Оболонско-Теремковской ветки киевского метро. Из-за подтопления тоннели между ними оказались под угрозой обрушения.

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      Алевтина Запольская
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