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19:48, 11 декабря 2023Мир

В Корее арестовали уехавшего в начале СВО россиянина за выращивание конопли

KH: в Южной Корее за выращивание конопли арестован гражданин России

Фото: Matteo Paganelli / Unsplash

В Южной Корее за выращивание конопли арестован гражданин России, уехавший из Владивостока в начале специальной военной операции (СВО) России на Украине и подавший заявление на получение статуса беженца. Об этом сообщает The Korean Herald (KH).

20-летний россиянин обвиняется в выращивании растений у себя дома в жилом комплексе в Ульсане. Подразделение по борьбе с наркотиками получило информацию, что подозреваемый причастен к преступлению и задержало его 27 ноября после пятимесячного расследования.

Отмечается, что в настоящее время проводится дальнейшее расследование с целью установления возможных соучастников и маршрута распространения. Выращивание конопли наказывается тюремным заключением до 5 лет или штрафом до 50 миллионов вон (около 3,5 миллиона рублей).

Ранее бежавшего в Перу после начала СВО россиянина из Санкт-Петербурга задержали по обвинению в торговле наркотиками. В перуанской полиции добавили, что россиянину вменяется ограбление, а также организация банды «Русские из Сан-Хуана», в которой он был единственным русским.

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      Семен Александров
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