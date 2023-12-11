В Крыму за 2023 год возбуждено более 30 дел террористической направленности

В Крыму за 2023 год возбудили более 30 дел террористической направленности

В Крыму за 2023 год следователи возбудили более 30 уголовных дел террористической направленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Центр общественных связей ФСБ.

По всем этим делам проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы.

В рамках этих дел уже задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению 5 диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим министерства обороны России.

Ранее стало известно, что в Крыму за 2023 год сотрудники ФСБ обнаружили 15 тайников с оружием. Из них изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатки.