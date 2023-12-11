В России задумались о трибунале для властей Украины. Кого хотят призвать к ответственности и какое наказание им готовят?

Посол МИД России Мирошник заявил о проработке трибунала для руководства Украины

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины.

Окончание спецоперации связали с трибуналом киевских властей

Мирошник пояснил, что чем ближе окончание спецоперации, тем быстрее политики придут к единому мнению о том, каким именно будет трибунал и какую ответственность понесут украинский лидер Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, а также экс-министр обороны Алексей Резников. Дипломат назвал их персонажами, которые содействовали разрушению Украины и продаже интересов страны.

Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, — это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном — это тоже абсолютный факт Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

Фото: Reuters

Посол подчеркнул, что структура по фиксации преступлений есть, отметив, что объезжал области и республики, примыкающие к линии боевого соприкосновения.

У нас их официально 11, где введен режим специальный, связанный с военными событиями. И на каждой территории работают оперативные центры, везде есть штабы обороны, везде есть мониторинговые центры, которые фиксируют эти данные Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

Мирошник считает необходимым создать на федеральном уровне единую базу данных по преступлениям киевского режима, в которую поступала бы информация от всех компетентных органов и ведомств.

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Мирошник назвал единственный сценарий завершения конфликта

Единственным сценарием завершения украинского конфликта являются переговоры, однако Россия будет говорить только с западными хозяевами киевских марионеток, заявил Мирошник.

Закончатся все столкновения обязательно переговорами. Но переговорами, понятно, не с марионетками. Понятно, что переговоры вести с людьми, которые сами признаются в том, что приехал Борис Джонсон и сказал, [что] "мы ни о чем договариваться не будем", и мы взяли под козырек и пошли выполнять. Вы правда считаете, что с ними можно о чем-то договариваться? Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

При этом пока Запад не показывает активного желания договариваться, отметил дипломат. По его мнению, как только «выдохнутся» спонсоры и улягутся политические амбиции, тогда и созреют условия для начала мирных переговоров.