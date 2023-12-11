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14:10, 11 декабря 2023Экономика

В России захотели признать новую профессию

Вице-спикер Госдумы Толстой призвал признать блогерство официальной профессией

Фото: Unsplash

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал закрепить за блогерством статус официальной профессии и отметил необходимость присвоения подобной деятельности особого кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил Толстой, подобная мера позволит урегулировать российскую блогосферу. «Важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо», — заявил он.

Толстой также добавил, что российским властям необходимо учитывать различные интересы блогеров для разработки «соответствующих мер». До этого о важности признания блогерства официальной профессией заявляла первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова.

Ранее аналитики образовательной компании MAXIMUM Education представили результаты опроса, согласно которым одними из самых привлекательных сфер деятельности для российских школьников стали искусство и блогерство. Подобные варианты развития будущей карьеры озвучили 23 и 17 процентов подростков.

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      Анатолий Акулов
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