В городе России обрушение здания бывшего пивоваренного завода попало на видео
Во Владивостоке частично обрушилось здание бывшего пивоваренного завода «Ливония». Об этом сообщает «Общественное телевидение Приморья».
Предварительно, здание обрушилось прямо на проезжую часть — оно находится на улице Гоголя. Постройку разбирали, так как ее территория отдала под реновацию. Причиной случившегося могло стать пренебрежение рабочими техникой безопасности.
Telegram-канал NewsVl опубликовал момент обрушения здания во время его демонтирования. На них видно, что после падения обломки разлетелись по дороге и задели автомобиль, который проезжал мимо.
Ранее в Арсеньеве Приморского края падение колеса обозрения в парке «Восток» попало на видео. На кадрах видно, как старое колесо обозрения падает на территорию, рядом с которой находится детская площадка. На другой видеозаписи показано лежащее на земле колесо, кабинки которого искорежены.