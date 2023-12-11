В российском городе пропали все автобусы и маршрутки

В городе Щучья с населением 9,3 тыс человек не оказалось автобусов и маршруток

В городе Щучья Курганской области пропали все автобусы и маршрутные такси. Внимание на ситуацию обратило издание URA.RU.

По информации источника, на данный момент в Щучье проживает 9,3 тысячи человек. При этом оказалось, что на данный момент там нет ни одной маршрутки или автобуса, так что жителям проблематично добираться из одного конца города в другой. Ситуация с отсутствием общественного транспорта не меняется больше года.

В местной администрации пояснили, что перевозчики не хотят обслуживать предлагаемые им маршруты. «В целях возобновления перевозок по муниципальным маршрутам администрацией Щучанского округа был объявлен открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок. К сожалению, заявок от претендентов на участие в конкурсе в установленный срок не поступило», — рассказал представитель мэрии.

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