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11:26, 11 декабря 2023Силовые структуры

В сети появилось фото с погибшим экс-депутатом Верховной Рады Кивой

Опубликованы кадры с места убийства экс-депутата Верховной Рады Кивы

Фото: Telegram-канал «Украина Сейчас»

В сети появилась предположительная фотография экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы после расправы над ним в Подмосковье. Кадр, а также видео места, где его поджидал киллер, опубликовали украинские СМИ, сообщает Baza.

На снимке видно, как неизвестный мужчина в черной куртке и капюшоне лежит в снегу лицом вниз. А на видео, которое было снято якобы в том самом лесу, где и находился парламентарий, неизвестный автор показывает «свой рабочий офис» между заснеженных деревьев, а затем направляет камеру в сторону домов. Никакого подтверждения всей этой информации нет.

Об уходе из жизни экс-депутата стало известно 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном возле отеля в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений, однако позже на правом виске была обнаружена резаная рана.

Кроме того, за погибшим Ильей Кивой могли следить.

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      Олеся Мицкевич
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