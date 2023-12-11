В СКР рассказали о делах пособников украинских спецслужб в Крыму

СКР: в Крыму расследуются уголовные дела пособников СБУ, обвиняемых в покушениях

Следователи Крыма расследуют ряд уголовных дел в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушениях на должностных лиц и мирных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей, сотрудничают со следствием и признаются в содеянном. Сотрудниками силовых структур устанавливаются связи задержанных с иными противозаконными действиями, а также их сообщники.

По данным ведомства, пособники Службы безопасности Украины (СБУ) были задержаны сотрудниками ФСБ вместе с коллегами из МВД в ходе специальных мероприятий.

Ранее ФСБ раскрыла участие двух украинских диверсанток в «секс-операциях» в Крыму. Девушки должны были соблазнять чиновников и военных, чтобы добыть информацию, однако так и не смогли получить от них полезную информацию.