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13:24, 11 декабря 2023Силовые структуры

В СКР рассказали о делах пособников украинских спецслужб в Крыму

СКР: в Крыму расследуются уголовные дела пособников СБУ, обвиняемых в покушениях

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следователи Крыма расследуют ряд уголовных дел в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушениях на должностных лиц и мирных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей, сотрудничают со следствием и признаются в содеянном. Сотрудниками силовых структур устанавливаются связи задержанных с иными противозаконными действиями, а также их сообщники.

По данным ведомства, пособники Службы безопасности Украины (СБУ) были задержаны сотрудниками ФСБ вместе с коллегами из МВД в ходе специальных мероприятий.

Ранее ФСБ раскрыла участие двух украинских диверсанток в «секс-операциях» в Крыму. Девушки должны были соблазнять чиновников и военных, чтобы добыть информацию, однако так и не смогли получить от них полезную информацию.

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      Олеся Мицкевич
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