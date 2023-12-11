В США демократа уличили в попытках тайно прекратить дело об импичменте Байдена

Fox: демократ тайно убеждал республиканцев прекратить дело об импичменте Байдена

Конгрессмена от Демократической партии США Джейми Раскина уличили в проведении тайных переговоров с законадателями от Республиканской партии в попытке убедить их прекратить расследование в рамках процедуры импичмента президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

«Высокопоставленный демократ в комитете по надзору палаты неформально встречается с республиканцами за закрытыми дверями в попытке убедить их отметить попытку импичмента против президента Байдена», — заявляют авторы материала, ссылаясь на источники.

Как отмечает издание, Раскин сохраняет близкие отношения с рядом коллег-республиканцев, участвующих в расследовании по делу американского лидера. Утверждается, что в рамках встреч он пытается противостоять аргументам, действиям и доказательной базе своих политических оппонентов.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США обозначила сроки для вынесения решения по импичменту Байдену. Председатель юридического комитета палаты Джим Джордан сообщил, что это произойдет в начале 2024 года.

