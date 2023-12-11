В США заявили о выделении новой военной помощи Украине до конца года

Кирби: США намерены выделить Украине новую военную помощь в декабре

США намерены выделить Украине новую военную помощь в декабре текущего года. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца», — констатировал он.

Представитель Белого дома добавил, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского в США по инициативе американского лидера Джо Байдена является важным событием, которое произошло в наиболее подходящее для этого время.

Ранее Кирби оценил выдвижение кандидатуры действующего российского лидера Владимира Путина на выборы президента России. По словам координатора, «это будет гонка что надо».

