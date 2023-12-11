В центре Москвы загорелась Российская государственная библиотека

В Москве на улице Воздвиженка загорелась Российская государственная библиотека

В центре Москвы на улице Воздвиженка произошел пожар в Российской государственной библиотеке (РГБ). Об этом сообщили в МЧС России, пишет РБК.

«На кровле горели деревянные конструкции на площади 5 метров. Пожар полностью потушен, пострадавших нет», — уточнили в министерстве.

На опубликованных Mash кадрах виден огонь на крыше здания, рядом с местом возгорания находится большое число пожарных и автомобилей экстренных служб.

Ранее в центре Москвы на Новом Арбате произошел пожар. Он начался в ресторане грузинской кухни «Генацвале».