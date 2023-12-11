Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:06, 11 декабря 2023Россия

В центре Москвы загорелась Российская государственная библиотека

В Москве на улице Воздвиженка загорелась Российская государственная библиотека
СюжетПожар в Москве:

В центре Москвы на улице Воздвиженка произошел пожар в Российской государственной библиотеке (РГБ). Об этом сообщили в МЧС России, пишет РБК.

«На кровле горели деревянные конструкции на площади 5 метров. Пожар полностью потушен, пострадавших нет», — уточнили в министерстве.

На опубликованных Mash кадрах виден огонь на крыше здания, рядом с местом возгорания находится большое число пожарных и автомобилей экстренных служб.

Ранее в центре Москвы на Новом Арбате произошел пожар. Он начался в ресторане грузинской кухни «Генацвале».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Танки ВСУ атаковали сразу два приграничных региона России

      Гимназист сломал однокласснице нос на уроке физкультуры в Петербурге

      Жена российского генерала посетила кладбище «Вагнера» и показала «зубы дракона»

      Число региональных конфликтов в 2023 году достигло максимума за 30 лет

      В российском городе пропали все автобусы и маршрутки

      В США заявили о пробеле в переговорах по помощи Украине и Израилю

      Россияне продолжили покупать золото вопреки рекордному росту цен

      Россияне стали покупать западные бренды в интернете

      Стало известно о готовящейся аварийной посадке самолета Ан-12 в регионе России

      В КНДР заявили о «бесполезной браваде» Южной Кореи и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости