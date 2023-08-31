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23:33, 31 августа 2023Россия

В ресторане на Новом Арбате в центре Москвы произошел пожар

Mash: в центре Москвы на Новом Арбате в грузинском ресторане произошел пожар

Видео: Telegram-канал Mash

В центре Москвы на Новом Арбате произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации очевидцев, возгорание случилось в столичном ресторане грузинской кухни «Генацвале».

Как отмечает канал, там загорелись жировые отложения в вытяжке. На кадрах виден дым возле здания.

Ранее в столице на Комсомольской площади произошел пожар. Огонь вспыхнул примерно в 17:30 по Москве. В тот момент загорелись склады, однако позднее огонь перешел на соседние здания. В МЧС уточнили, что площадь возгорания выросла до 600 квадратных метров. На место происшествия, помимо спасателей, выезжал пожарный поезд.

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    Марина Совина
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